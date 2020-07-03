2020-07-03T05:02:39+03:00
Общество

Погода в Югре 3 июля: кратковременный дождь и гроза

Температура днем поднимется до +20 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 3 июля: кратковременный дождь и грозаПогода в Югре 3 июля: кратковременный дождь и грозаФото: pixabay.com
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Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 3 июля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14 градусов, днем +21, +26 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем составит +23, +25 градусов.

В Сургуте наступит пасмурный день, небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +17 +19 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется дождь с грозой. Ветер северо-западный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +18, +20 градусов.

На Руси этот день называли «Мефодий Перепелятник». По погоде отмечали: о приближающемся дожде говорила жаба, выползшая в траву, и раскричавшиеся вечером лебеди. А вот если паук активно плетет паутину — погода будет сухой и ясной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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