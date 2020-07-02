2 Июль 2020 2020-07-02T13:34:53+03:00

Субсидирование перевозок удешевляет железнодорожные билеты в пригород на 73% в Югре Фото: pixabay.com

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Из югорского бюджета предоставляются субсидии железнодорожным перевозчикам в рамках реализации мероприятий госпрограммы развития транспортной системы региона.

- В 2019 году финансирование из окружного бюджета, выделенное для сохранения доступности пассажирских перевозок на пригородных направлениях, позволило удешевить стоимость билетов на пригородные электрички в среднем на 73%, - сообщили в пресс-службе региональной думы.

Так, в 2019 году из бюджета региона железнодорожникам предоставлены субсидии на возмещение затрат, возникших при предоставлении региональных льгот по оплате проезда ж/д транспортом в пригородном сообщении для детей.

- Билет для детей в возрасте от 5 до 7 лет составляет 25% от действующего тарифа, для обучающихся – 50%. Недостающие средства, 75% и 50% соответственно, компенсируются перевозчикам из бюджета округа, – подвел итог парламентарий думы Югры Сергей Великий.

Добавим, что благодаря гибкой системе поддержки запланированы расходы на поэтапное обновление подвижного состава за счёт лизинга: в 2019 году куплены три новых пассажирских вагона.

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ИСТОЧНИК KP.RU