Столкновение «Тойоты» и «Чери» в Нижневартовске: серьезно пострадал один из водителей
В Югре накануне, 1 июля, четыре человека получили травмы, в том числе несовершеннолетний пешеход, в пяти автоавариях.
Так, 36-летний вартовчанин пострадал в результате столкновения «Тойоты» и «Чери».
- По предварительным данным, водитель «Тойоты» не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Чери». В результате он столкнулся с ним, - пояснили в пресс-службе окружного ГИБДД.
Также стало известно, что на территории региона сотрудники Госавтоинспекции задержали 12 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, трех – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 23 водителя привлечены к ответственности, 31 – за нарушение требований к перевозке детей.
При перевозке пассажиров, в том числе детей, не забывайте об обязательном использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств, - напоминают югорским водителям автоинспекторы.
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ИСТОЧНИК KP.RU