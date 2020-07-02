Масштабные работы по озеленению Нижневартовска продолжили

2 Июль 2020 2020-07-02T08:30:42+03:00

Особенно много деревьев высадят осенью

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В Нижневартовске продолжили осуществление плана по озеленению территории города. Напомним, весной высажено 1080 саженцев, еще около десяти тысяч планируется посадить осенью.

- Осенью запланирован ряд крупных мероприятий по высадке зеленых насаждений, - напомнили в управлении по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска.

Так, пройдет разбивка «Сада 90-летия Югры» на территории архитектурно-паркового комплекса «Добрый ангел мира» в рамках акции «Сады предпринимателей».

Затем вартовчан ждет высадка 75 кустов сирени на территории мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны» в рамках акции «Сад памяти».

Наконец проведут и озеленение скверов Строителей, Спортивной славы и Героев Самотлора, а также традиционное ежегодное мероприятие «Семейное дерево».

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ИСТОЧНИК KP.RU