Масштабные работы по озеленению Нижневартовска продолжили
В Нижневартовске продолжили осуществление плана по озеленению территории города. Напомним, весной высажено 1080 саженцев, еще около десяти тысяч планируется посадить осенью.
- Осенью запланирован ряд крупных мероприятий по высадке зеленых насаждений, - напомнили в управлении по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска.
Так, пройдет разбивка «Сада 90-летия Югры» на территории архитектурно-паркового комплекса «Добрый ангел мира» в рамках акции «Сады предпринимателей».
Затем вартовчан ждет высадка 75 кустов сирени на территории мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны» в рамках акции «Сад памяти».
Наконец проведут и озеленение скверов Строителей, Спортивной славы и Героев Самотлора, а также традиционное ежегодное мероприятие «Семейное дерево».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Мегионе приступили к озеленению территории
Вскоре в город привезут саженцы тобольской ели (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU