2020-07-02T08:23:23+03:00
Происшествия

При демонтаже аварийного дома в Югре провернули аферу с бюджетными средствами

На счет обвиняемого в преступлении наложен ареста
Руслан Савинов
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При демонтаже аварийного дома в Югре провернули аферу с бюджетными средствамиПри демонтаже аварийного дома в Югре провернули аферу с бюджетными средствамиФото: pixabay.com
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Правоохранители Пыть-Яха утвердили обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении преступления по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере».

По данным следствия, в ноябре 2019 года администрация Пыть-Яха заключила муниципальный контракт с ИП на выполнение работ по демонтажу аварийного дома № 24 в седьмом микрорайоне города.

- Подрядчик привлек к выполнению работ иное лицо, которое намеренно не выполнило полностью работы техническому заданию. Не было проведено перевозки твердых бытовых отходов на специализированный полигон и их утилизации. Отходы просто захоронили на земельном участке в районе ГСК «Нефтяник» Пыть-Яха, - описали ситуацию в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге бюджету муниципального образования был причинен ущерб в размере более 330 тысяч рублей.

Сейчас для урегулирования ситуации наложен ареста на счет обвиняемого. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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