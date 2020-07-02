При демонтаже аварийного дома в Югре провернули аферу с бюджетными средствами
Правоохранители Пыть-Яха утвердили обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении преступления по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере».
По данным следствия, в ноябре 2019 года администрация Пыть-Яха заключила муниципальный контракт с ИП на выполнение работ по демонтажу аварийного дома № 24 в седьмом микрорайоне города.
- Подрядчик привлек к выполнению работ иное лицо, которое намеренно не выполнило полностью работы техническому заданию. Не было проведено перевозки твердых бытовых отходов на специализированный полигон и их утилизации. Отходы просто захоронили на земельном участке в районе ГСК «Нефтяник» Пыть-Яха, - описали ситуацию в пресс-службе региональной прокуратуры.
В итоге бюджету муниципального образования был причинен ущерб в размере более 330 тысяч рублей.
Сейчас для урегулирования ситуации наложен ареста на счет обвиняемого. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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ИСТОЧНИК KP.RU