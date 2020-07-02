Погода в Югре 2 июля: кратковременный дождь

2 Июль 2020 2020-07-02T05:01:02+03:00

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Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 1 июля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6, +11 градусов, днем +17, +22 градуса.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают кратковременный дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10, +22 градуса.

В Сургуте наступит облачный день, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +15 +20 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется дождь с грозой в первой половине дня. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +21, +23 градуса.

На Руси этот день называли «Зосима Пчельник». По погоде отмечали: если пчелы летят к ульям — скоро дождь, а если сидят на стенках — к сильной жаре.

ИСТОЧНИК KP.RU