Погода в Югре 2 июля: кратковременный дождь
Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 1 июля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6, +11 градусов, днем +17, +22 градуса.
В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают кратковременный дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10, +22 градуса.
В Сургуте наступит облачный день, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +15 +20 градусов.
В Нижневартовске прогнозируется дождь с грозой в первой половине дня. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +21, +23 градуса.
На Руси этот день называли «Зосима Пчельник». По погоде отмечали: если пчелы летят к ульям — скоро дождь, а если сидят на стенках — к сильной жаре.
ИСТОЧНИК KP.RU