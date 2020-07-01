2020-07-01T17:30:38+03:00
Общество

Председатель Избиркома Югры поделился технологиями помощи глухим избирателям

Данная практика успешно применяется на выборах в округе с 2017 года
Анна Полякова
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Председатель Избиркома Югры поделился технологиями помощи глухим избирателям Фото: Избирком ЮгрыПредседатель Избиркома Югры поделился технологиями помощи глухим избирателям Фото: Избирком Югры
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Председатель Избиркома ХМАО Денис Корнеев поделился с коллегами из избирательных комиссий других регионов России опытом применения во время проведения голосований технологии дистанционной онлайн-помощи сурдопереводчика.

Данная практика оказалась востребованной и успешно применяется в Югре с 2017 года на выборах муниципального, регионального и федерального уровней.

Онлайн-суродпереводчик помогает на участках избирателям, имеющим ограничения по слуху и речи, но владеющим жестовым языком.

При помощи мобильных средств связи и программ, передающих видеоизображение, член избирательной комиссии, ответственный за оказание помощи избирателям с инвалидностью, связывается с оператором Службы визуальной информационной поддержки.

Сурдоперереводчик переводит слова члена участковой избирательной комиссии о процедурах голосования на язык жестов для участника голосования и обратно, тем самым осуществляя коммуникацию между ними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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