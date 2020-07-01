В Радужном водитель трактора раздавил ковшом рабочего
В Радужном ХМАО расследуют уголовное дело о гибели рабочего под ковшом трактора. ЧП произошло 29 мая 2020 года около 11 часов утра при выполнении работ по уборке территории производственной базы предприятия.
В нарушении правил безопасности обвиняют 60-летнего работника ООО ВНБК. Управляя фронтальным погрузчиком, он опустил ковш в момент, когда под ним находился 55-летний работник этого же предприятия. Мужчина оказался зажатым между ковшом и металлическим ограждением площадки контрольно-распределительного блока буровой установки.
В результате тракторист причинил потерпевшему тяжкие телесные повреждения, от которых тот скончался, пояснили в СУ СКР по ХМАО.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU