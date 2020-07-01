2020-07-01T16:08:58+03:00
Происшествия

В Радужном водитель трактора раздавил ковшом рабочего

ЧП произошло во время уборки территории производственной базы
Анна Полякова
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В Радужном водитель трактор раздавил ковшом рабочего Фото: hmao.sledcom.ruВ Радужном водитель трактор раздавил ковшом рабочего Фото: hmao.sledcom.ru
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В Радужном ХМАО расследуют уголовное дело о гибели рабочего под ковшом трактора. ЧП произошло 29 мая 2020 года около 11 часов утра при выполнении работ по уборке территории производственной базы предприятия.

В нарушении правил безопасности обвиняют 60-летнего работника ООО ВНБК. Управляя фронтальным погрузчиком, он опустил ковш в момент, когда под ним находился 55-летний работник этого же предприятия. Мужчина оказался зажатым между ковшом и металлическим ограждением площадки контрольно-распределительного блока буровой установки.

В результате тракторист причинил потерпевшему тяжкие телесные повреждения, от которых тот скончался, пояснили в СУ СКР по ХМАО.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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