1 Июль 2020 2020-07-01T14:49:58+03:00

В Югре явка на голосовании по поправкам в Конституцию достигла почти 57 % Фото: Избирком Югры

Жалоб на нарушения процесса не поступало

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В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, по последним данным, проголосовали 650 947 человек, что составляет 56,81% от общего числа голосующих. Об этом сообщил в ходе брифинга председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев. Наибольшая явка зафиксирована в Белоярском, Нефтеюганском и Кондинском районах. Активность проявили жители городов Нижневартовск и Ханты-Мансийск.

– Для середины дня это очень неплохой показатель. Ожидаем, что он еще будет расти оставшуюся половину дня, - сказал руководитель окружного Избиркома.

За ходом голосования наблюдает свыше 12 тысяч наблюдателей. Около 13% жителей округа выбрали возможность проголосовать дома.

По словам Дениса Корнеева, голосование проходит спокойно, жалоб на нарушения процесса голосования в Избирательную комиссию не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU