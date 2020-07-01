В Югре явка на голосовании по поправкам в Конституцию достигла почти 57 %
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, по последним данным, проголосовали 650 947 человек, что составляет 56,81% от общего числа голосующих. Об этом сообщил в ходе брифинга председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев. Наибольшая явка зафиксирована в Белоярском, Нефтеюганском и Кондинском районах. Активность проявили жители городов Нижневартовск и Ханты-Мансийск.
– Для середины дня это очень неплохой показатель. Ожидаем, что он еще будет расти оставшуюся половину дня, - сказал руководитель окружного Избиркома.
За ходом голосования наблюдает свыше 12 тысяч наблюдателей. Около 13% жителей округа выбрали возможность проголосовать дома.
По словам Дениса Корнеева, голосование проходит спокойно, жалоб на нарушения процесса голосования в Избирательную комиссию не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU
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