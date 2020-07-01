В Нижневартовске заработала горячая линия по вопросам COVID-19

1 Июль 2020 2020-07-01T14:33:58+03:00

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В Нижневартовске начала свою работу горячая телефонная линия по вопросам COVID-19. Она создана на базе нижневартовской городской поликлиники. Решение о ее создании было принято по поручению главы Нижневартовска Василия Тихонова после анализа поступающих сообщений в соцсетях.

На вопросы вартовчан сейчас отвечают 14 сотрудников. Их количество в ближайшее время будет увеличено практически вдвое. Только за первый день работы специалисты приняли около 200 звонков от взрослого населения города.

Пока горячая телефонная линия работает в тестовом режиме. В перспективе планируется, что врачи будут консультировать вартовчан не только по телефону, но и в режиме видеоконференции.

Горожане могут позвонить по телефону 29-14-12 с 8 до 20 часов и с помощью голосового меню выбрать тематику: психологическая поддержка или консультация медика по вопросам открытия больничного листа, вызова врача на дом, результатов проведенных анализов на коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU