2020-07-01T13:12:14+03:00
Происшествия

В Октябрьском районе ждут суда рыбаки, промышлявшие в месте нереста

Причиненный ущерб составил свыше 30 тысяч рублей
Анна Полякова
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В Октябрьском районе ждут суда рыбаки, промышлявшие в месте нерестаВ Октябрьском районе ждут суда рыбаки, промышлявшие в месте нерестаФото: Анна Полякова
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Браконьеры из Октябрьского района ответят перед судом за незаконную добычу рыбы в местах ее нереста. Двоих рыбаков задержали в мае 2020 года в ходе рейдовых мероприятий на различных участках реки Обь. Они успели поймать 42 особи рыб различных пород.

В результате их незаконных действий рыбным запасам Российской Федерации причинен ущерб в размере свыше 30 тыс. рублей, пояснили в региональной прокуратуре. Предварительное расследование завершено. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Одним из обвиняемых причиненный ущерб возмещен добровольно в ходе расследования, по другому эпизоду преступной деятельности прокурором Октябрьского района заявлен иск о взыскании суммы причиненного окружающей среде вреда. Максимальным наказанием за такое преступление может стать лишение свободы до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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