1 Июль 2020 2020-07-01T11:51:57+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 1 июля 2020 года составило 9 212 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 1 июля 2020 года

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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 1 июля 2020 года. За весь период пандемии в регионе подтвердили 9 212 случаев COVID-19. Из них 261 – за минувшие сутки. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

За последние сутки в Югре новый случай коронавирусной инфекции зарегистрированы в 17 муниципальных образованиях: в Сургуте (98) Нижневартовске (42), Нефтеюганском районе (20), Когалыме (20), в Ханты-Мансийск е (18), Нефтеюганске (15), Лангепасе (8), Нягани (7), Мегионе (7), Советском районе (5), Радужном (4), Ханты-Мансийском районе (4), Урае (3), Пыть-Яхе (3), Сургутском районе (3), Покачи (2), Нижневартовском районе (2).

Как рассказали в оперштабе Югры, установлено еще 108 контактных, в 153 случаях контакт еще уточняется.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 69, с симптомами ОРВИ – 168, в бессимптомной форме заболевания – 24.

ИСТОЧНИК KP.RU