В Югре проголосовали больше половины избирателей

1 Июль 2020 2020-07-01T11:18:26+03:00

Жалоб и обращений в Избирательную комиссию округа не поступало

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В Югре 607 496 человек уже приняли участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Это значит, что проголосовало 53,05% от общего числа избирателей в автономном округе. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев.

- В целом это хороший результат нашей работы на избирательных участках, в том числе в предыдущие шесть дней, – отметил руководитель окружного Избиркома.

Значительная часть югорчан распределила свой поход на участки в предыдущие шесть дней голосования.

- Подход, который был применен избирательной системой для того, чтобы избежать скученности на участках для голосования, он себя оправдал, - пояснил глава Избиркома.

Также Денис Корнеев резюмировал, что в целом ход голосования в Югре проходит спокойно и без нареканий. Жалоб и обращений в Избирательную комиссию автономного округа не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU