Арест иномарки заставил вартовчанина вспомнить про алименты

1 Июль 2020 2020-07-01T10:54:13+03:00

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Судебные приставы заставляли жителя Нижневартовска погасить задолженность по алиментам. В итоге общая сумма долга составила более 300 тысяч рублей.

Мужчина официально не трудоустроен, мер для перечисления средств на содержание своего ребёнка не предпринимал. В отделении судебных приставов на исполнении находится исполнительный документ о взыскании четверти всех доходов на содержание несовершеннолетнего сына.

Судебный пристав применил к должнику меры принудительного исполнения, наложив арест на автомобиль марки «Kia Rio». Только после этого мужчина начал периодически перечислять деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка и в полном объеме погасил задолженность по алиментам.

Должник, не пожелавший расставаться с иномаркой оплатил всю сумму задолженности в размере 379 тысяч рублей. Автомобиль вернули владельцу. Денежные средства перечислены взыскателю, сообщили в УФССП России по ХМАО - Югре .

ИСТОЧНИК KP.RU