В Мегионе подешевел проезд в общественном транспорте

1 Июль 2020 2020-07-01T08:28:09+03:00

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В Мегионе с 1 июля вводится единая стоимость проезда в общественном транспорте в размере 30 рублей. Такая мера принята местной властью в целях снижения финансовой нагрузки на горожан, пользующихся пассажирскими автобусами, курсирующими от Мегиона до Высокого. Одновременно вносятся изменения в расписание маршрутов городского транспорта. Об этом сообщает МУП «Капитальное строительство».

Обсуждение велись в соцсетях и на личных встречах с горожанами. Кроме того, специалисты провели мониторинг востребованности того или иного рейсового автобуса на предмет заполняемости пассажирами, в целом проанализировано расписание движения общественного транспорта внутри городского округа. В результате решено график движения автобусов некоторых маршрутов оставить неизменным, другие – откорректировать.

Так, например, подлежит отмене маршрут № 1 «Жилой городок СУ-920 (кольцевой 1)». Количество автобусов на маршруте № 4 «Школа №6 пгт Высокий (кольцевой)» снижается с 3 до 2 единиц. Для проезда учащихся предусмотрен «школьный» автобус.

С новыми графиками движения муниципальных автобусных маршрутов регулярных пассажирских перевозок на территории городского округа город Мегион можно ознакомиться на сайте администрации города, сообщает управление информационной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU