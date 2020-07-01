Московские эксперты дали оценку организации медпомощи в Югре

1 Июль 2020 2020-07-01T09:01:11+03:00

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Московские эксперты заключили, что медицинская помощь в Югре организована на достаточно высоком уровне, и дополнительная, экстренная помощь югорским врачам пока не требуется. Также было отмечено, используемое оборудование соответствует лучшим столичным клиникам.

Специалисты из Москвы проработали неделю в крупных госпиталях округа для выяснения обстановки. В рамках рабочей поездки бригада врачей посетила госпиталь Нижневартовской детской больницы, оценив радушие и слаженность работы коллектива, отметив, что госпиталь входит в десятку лучших.

Работа в округе еще не закончена. Московские специалисты планируют отправиться в небольшие медицинские организации, сообщает депздрав Югры.

- Централизованные решения, которые департамент принимал на этапе начала эпидемии – это касалось развертывания госпиталей, вне зависимости от эпидситуации; и единая схема лечения этих пациентов, единое диагностическое звено, централизованная поставка оборудования – сыграли положительную роль в этой ситуации, – комментирует начальник управления организации медицинской помощи Депздрава Югры Максим Малхсьян.

ИСТОЧНИК KP.RU