В Югре задержали женщину, вонзившую нож в живот сожителя
В Ханты-Мансийске сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю. Правохранителям поступила информация, что в одном из домов по улице Большая Логовая мужчине нанесено ножевое ранение.
Потерпевшего 1980-го года рождения с колото-резаной раной живота экстренно госпитализировали. На место происшествия вызвали следственно–оперативную группу.
В ходе разбирательств росгвардейцы выяснили, что во время пьяного застолья 49-летняя женщина ударила ножом в живот своего сожителя. Задержанную передали прибывшей следственно–оперативной группе.
По факту умышленного причинение тяжкого вреда здоровью решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
ИСТОЧНИК KP.RU