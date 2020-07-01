1 Июль 2020 2020-07-01T08:05:46+03:00

В Югре задержали женщину, вонзившую нож в живот сожителя Фото: 86.rosgvard.ru

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В Ханты-Мансийске сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю. Правохранителям поступила информация, что в одном из домов по улице Большая Логовая мужчине нанесено ножевое ранение.

Потерпевшего 1980-го года рождения с колото-резаной раной живота экстренно госпитализировали. На место происшествия вызвали следственно–оперативную группу.

В ходе разбирательств росгвардейцы выяснили, что во время пьяного застолья 49-летняя женщина ударила ножом в живот своего сожителя. Задержанную передали прибывшей следственно–оперативной группе.

По факту умышленного причинение тяжкого вреда здоровью решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU