Глава Югры оценила работы по восстановлению покрытия моста в Ханты-Мансийске

1 Июль 2020 2020-07-01T07:20:57+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела в Ханты-Мансийске выездное заседание координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства. Она оценила результат работы по восстановлению антикоррозийного покрытия мостового перехода через Иртыш.

Стоимость проведенных работ составила 272 миллиона рублей. Весь комплекс работ произведен в полном объеме. Срок службы антикоррозионной системы – не менее 25 лет. Предварительная комиссия по освидетельствованию выполненных работ состоится 3 июля. Приемочная комиссия запланирована на 15 июля.

Кроме того, в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был заключен госконтракт на ремонт покрытия проезжей части всего мостового перехода. На эти работы будет потрачено 77,8 миллиона рублей. По плану ввод объекта в эксплуатацию - до 30 сентября 2021 года. Однако специалисты уверяют, что работы могут быть завершены уже до конца 2020 года.

- На сегодняшний день деньги выделены. Как только получим подтверждение о федеральном софинансировании, закрепим это в контракте, – сказала Наталья Комарова.

Напомним, что металлический мост через Иртыш в окружном центре расположен на автомобильной дороге «Ханты-Мансийск – Нягань». Его проектирование осуществлялось с 2000 по 2002 годы, а строительство шло с 2002 по 2004 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU