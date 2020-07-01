Избирательные участки Югры открылись дня голосования по поправкам в Конституцию

1 Июль 2020 2020-07-01T07:05:17+03:00

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Сегодня, 1 июля, завершающий день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Этот день объявлен выходным в Югре, как и во всех регионах России.

Все 714 участков для голосования в Югре приступили к работе. 313 из них сегодня расположены на открытом воздухе - на открытых площадках в непосредственной близи зданий, где традиционно располагается помещение УИК. Также 1 июля члены участковых комиссий будут выезжать для проведения голосования на дому. Заявления граждан о желании проголосовать на дому принимаются до 17.00 1 июля.

Председатель окружного Избиркома Денис Корнеев заверил, что избирательные комиссии Югры полностью готовы к основному дню общероссийского голосования.

Основной этап общероссийского голосования по поправкам в основной документ страны стартовал 25 июня.

1 июля голосование, как и в период с 25 по 30 июня, будет проходить в соответствии с утвержденными Роспотребнадзором рекомендациями по профилактике рисков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

Перед входом в помещения для голосования или на площадку будут размещены схемы движения участников. Бесконтактным способом будет измеряться температура, оборудование будет расположено с обязательным обеспечением соблюдения социальной дистанции, на полу будет размещена сигнальная разметка. Все участки для голосования открыты с 8 часов утра и до 20 часов вечера.

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ИСТОЧНИК KP.RU