2020-07-01T05:15:23+03:00
Общество

Погода в Югре 1 июля: пасмурно, дождливо, местами грозы

Температура воздуха +15 ... +20 градусов
Анна Полякова
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Погода в Югре 1 июля: пасмурно, дождливо, местами грозы Фото: pixabay.comПогода в Югре 1 июля: пасмурно, дождливо, местами грозы Фото: pixabay.com
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В среду, 1 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. В западной части региона преимущественно без осадков, в восточной - местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха днем колеблется от +15 – до +20 ºС, на востоке до +25 ºС.

В Ханты-Мансийске - облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 5-10 м/с. Температура днем +17… +19 ºС.

В Сургуте в основном пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 4 м/с. Температура воздуха поднимется до + 4 градусов.

В Нижневартовске пасмурно и дождливо. Вечером ожидается гроза. Ветер северо-западный 6 м/с. Температура воздуха + 13 градусов.

В Нефтеюганске пасмурно, однако осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 5 м/с. Температура воздуха +16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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