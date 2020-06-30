Сургутянин предложил девушке провести вечер вместе и стал жертвой мошенничества
В Сургуте потерпевший в интернете познакомился с 36-летней женщиной. Он предложил ей провести вечер вместе. Что случилось дальше стало известно от полицейских.
- Новая знакомая согласилась на встречу и попросила зайти в магазин за алкогольными напитками, - начали рассказ стражи порядка.
При оплате банковской картой за покупку сургутянин не скрывал пин-код. Этим в дальнейшем и воспользовалась злоумышленница.
- После пара уединилась в арендованной квартире. Женщина, воспользовавшись тем, что заявитель уснул пьяный и пригласила свою подругу, - рассказали стражи порядка.
Затем вместе они взяли банковскую карту мужчины и в ближайшем банкомате сняли все деньги с карты, то есть около ста тысяч рублей.
Барышни похищенные средства разделили между собой и потратили на продукты питания, быта и алкоголь. Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU