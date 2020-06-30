2020-06-30T16:12:50+03:00
Происшествия

Сургутянин предложил девушке провести вечер вместе и стал жертвой мошенничества

Аферистка увела у мужчины деньги с карты, ей помогала подруга
Руслан Савинов
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Сургутянин предложил девушке провести вечер вместе и стал жертвой мошенничестваСургутянин предложил девушке провести вечер вместе и стал жертвой мошенничестваФото: pixabay.com
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В Сургуте потерпевший в интернете познакомился с 36-летней женщиной. Он предложил ей провести вечер вместе. Что случилось дальше стало известно от полицейских.

- Новая знакомая согласилась на встречу и попросила зайти в магазин за алкогольными напитками, - начали рассказ стражи порядка.

При оплате банковской картой за покупку сургутянин не скрывал пин-код. Этим в дальнейшем и воспользовалась злоумышленница.

- После пара уединилась в арендованной квартире. Женщина, воспользовавшись тем, что заявитель уснул пьяный и пригласила свою подругу, - рассказали стражи порядка.

Затем вместе они взяли банковскую карту мужчины и в ближайшем банкомате сняли все деньги с карты, то есть около ста тысяч рублей.

Барышни похищенные средства разделили между собой и потратили на продукты питания, быта и алкоголь. Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Сургутянин предложил девушке провести вечер вместе и стал жертвой мошенничества
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