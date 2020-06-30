30 Июнь 2020 2020-06-30T15:51:56+03:00

У 153 жителей Нягани в 2020 году обнаружили сахарный диабет Фото: pixabay.com

Как уберечь себя от этого заболевания?

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К настоящему моменту на учете у врача-эндокринолога в Нягани состоит более 3300 горожан: в текущем году было поставлено 153 диагноза.

Список заболевших горожан ежегодно пополняется примерно на 250-300 фамилий.

- Причинами, которые могут провоцировать нарушению обменных процессов и провоцировать развитие диабета второго типа служат: ожирение, недостаточная физическая активность, неправильное питание с большим количеством жиров и простых углеводов, а также генетическая предрасположенность, - напоминают югорчанам врачи.

Как отмечают специалисты, если лишние килограммы прочно удерживаются в области талии, то человек подвержен диабету.

- Разделите объем талии на объем бедер. Если полученная цифра больше 0,95 (для мужчин) и больше 0,85 (для женщин) – вы находитесь в группе риска!, – пояснила врач-эндокринолог «Няганской городской поликлиники Светлана Бурмантова.

Отметим, что профилактика заболевания сводится к соблюдению диеты и дробному питанию.

- Основу питания должны составлять сложные углеводы и продукты, богатые растворимыми волокнами, - напоминают югорчанам медработники.

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ИСТОЧНИК KP.RU