У 153 жителей Нягани в 2020 году обнаружили сахарный диабет
К настоящему моменту на учете у врача-эндокринолога в Нягани состоит более 3300 горожан: в текущем году было поставлено 153 диагноза.
Список заболевших горожан ежегодно пополняется примерно на 250-300 фамилий.
- Причинами, которые могут провоцировать нарушению обменных процессов и провоцировать развитие диабета второго типа служат: ожирение, недостаточная физическая активность, неправильное питание с большим количеством жиров и простых углеводов, а также генетическая предрасположенность, - напоминают югорчанам врачи.
Как отмечают специалисты, если лишние килограммы прочно удерживаются в области талии, то человек подвержен диабету.
- Разделите объем талии на объем бедер. Если полученная цифра больше 0,95 (для мужчин) и больше 0,85 (для женщин) – вы находитесь в группе риска!, – пояснила врач-эндокринолог «Няганской городской поликлиники Светлана Бурмантова.
Отметим, что профилактика заболевания сводится к соблюдению диеты и дробному питанию.
- Основу питания должны составлять сложные углеводы и продукты, богатые растворимыми волокнами, - напоминают югорчанам медработники.
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ИСТОЧНИК KP.RU