Вахтовик в Югре помог преступнику скрыть тело убитого мужчины
В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Омска. Мужчину подозревают в укрывательстве преступления.
Так, 2 апреля 2020 года в одной из квартир дома по проспекту Победы в Мегионе в ходе распития алкоголя приехавший в ХМАО на заработки 39-летний омич и пришедший к нему в гости 40-летний мужчина поссорились:
- Вахтовик нанес знакомому удары руками по голове, наступила смерть потерпевшего, - уточнили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
Установлено, что после смерти потерпевшего, еще один омич, тоже находившийся в квартире знал о совершении преступления.
- Он принял меры к сокрытию следов преступления: помог вынести тело мертвого мужчины из квартиры на пустырь по улице Губкина, - сообщают стражи порядка.
Сейчас злоумышленник под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU