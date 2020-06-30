2020-06-30T15:14:42+03:00
Происшествия

Вахтовик в Югре помог преступнику скрыть тело убитого мужчины

Пьяная ссора обернулась преступлением
Руслан Савинов
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Вахтовик в Югре помог преступнику скрыть тело убитого мужчиныВахтовик в Югре помог преступнику скрыть тело убитого мужчиныФото: pixabay.com
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В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Омска. Мужчину подозревают в укрывательстве преступления.

Так, 2 апреля 2020 года в одной из квартир дома по проспекту Победы в Мегионе в ходе распития алкоголя приехавший в ХМАО на заработки 39-летний омич и пришедший к нему в гости 40-летний мужчина поссорились:

- Вахтовик нанес знакомому удары руками по голове, наступила смерть потерпевшего, - уточнили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Установлено, что после смерти потерпевшего, еще один омич, тоже находившийся в квартире знал о совершении преступления.

- Он принял меры к сокрытию следов преступления: помог вынести тело мертвого мужчины из квартиры на пустырь по улице Губкина, - сообщают стражи порядка.

Сейчас злоумышленник под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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