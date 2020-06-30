Тенденция снижения распространения коронавируса наметилась в Югре
Губернатор ХМАО Наталья Комарова в режиме видеоконференцсвязи провела очередное заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Глава региона отметила положительную тенденцию, которая наметилась в ХМАО. Так, в Югре уже третий день подряд все показатели соответствуют 1-3 этапам снятия ограничений.
- Однако все еще напряженная, поэтому режим самоизоляции, как и прежде, необходимо соблюдать. Он продлен до 5 июля включительно. Напомню, что тенденция снижения распространения инфекции должна быть устойчивой в течение 7-8 дней. Это основное условие перехода к снятию ограничений, – подвела итог Наталья Комарова.
Она также нацелила участников заседания на мобилизацию усилий в вопросе локализации инфекции в Сургуте:
- Сургут – это город, на который полагается не только регион, но и вся страна. Югорчане, пожалуйста, берегите себя, - заявила губернатор Югры.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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