2020-06-30T14:42:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Тенденция снижения распространения коронавируса наметилась в Югре

Наталья Комарова: «Югорчане, пожалуйста, берегите себя»
Руслан Савинов
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Тенденция снижения распространения коронавируса наметилась в ЮгреТенденция снижения распространения коронавируса наметилась в ЮгреФото: pixabay.com
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова в режиме видеоконференцсвязи провела очередное заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Глава региона отметила положительную тенденцию, которая наметилась в ХМАО. Так, в Югре уже третий день подряд все показатели соответствуют 1-3 этапам снятия ограничений.

- Однако все еще напряженная, поэтому режим самоизоляции, как и прежде, необходимо соблюдать. Он продлен до 5 июля включительно. Напомню, что тенденция снижения распространения инфекции должна быть устойчивой в течение 7-8 дней. Это основное условие перехода к снятию ограничений, – подвела итог Наталья Комарова.

Она также нацелила участников заседания на мобилизацию усилий в вопросе локализации инфекции в Сургуте:

- Сургут – это город, на который полагается не только регион, но и вся страна. Югорчане, пожалуйста, берегите себя, - заявила губернатор Югры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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