Тюменец неоднократно спаивал алкоголем подростка в Югре
В апреле 2020 года в п. Междуреченский инспекторы по делам несовершеннолетних выявили 28-летнего мужчину, приехавшего в Кондинский район к родственникам, который уговорами вовлек в распитие спиртного 15-летнего подростка.
Мужчину привлекли к административной ответственности и на будущее предупредили об уголовной.
- Однако уже в мае мужчина любитель алкоголя склонил несовершеннолетнего приятеля к распитию спиртного вновь, - уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Тюменца привлекли к административной ответственности и предупредили о более строгом наказании. Но через несколько дней мужчина предложил подростку отпраздновать его 16-летие распитием спиртных напитков.
Уже на этот раз было возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Установлено, что подозреваемый не работает, ранее судим и отбывал наказание в колонии за совершение особо тяжкого преступления.
Добавим, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Сургутском районе подросткам неоднократно продавали алкоголь
Возбуждено уголовное дело (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU