2020-06-30T13:13:44+03:00
Происшествия

Тюменец неоднократно спаивал алкоголем подростка в Югре

Административного наказания не хватило, чтобы мужчина понял серьезность преступления
Руслан Савинов
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Тюменец неоднократно спаивал алкоголем подростка в ЮгреТюменец неоднократно спаивал алкоголем подростка в ЮгреФото: pixabay.com
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В апреле 2020 года в п. Междуреченский инспекторы по делам несовершеннолетних выявили 28-летнего мужчину, приехавшего в Кондинский район к родственникам, который уговорами вовлек в распитие спиртного 15-летнего подростка.

Мужчину привлекли к административной ответственности и на будущее предупредили об уголовной.

- Однако уже в мае мужчина любитель алкоголя склонил несовершеннолетнего приятеля к распитию спиртного вновь, - уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Тюменца привлекли к административной ответственности и предупредили о более строгом наказании. Но через несколько дней мужчина предложил подростку отпраздновать его 16-летие распитием спиртных напитков.

Уже на этот раз было возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Установлено, что подозреваемый не работает, ранее судим и отбывал наказание в колонии за совершение особо тяжкого преступления.

Добавим, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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