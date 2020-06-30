Рекордный прирост в Сургуте заболевших коронавирусом – 160 пациентов за сутки
В Югре лабораторно подтверждены 279 новых случаев заболевания коронавирусом в 16 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:
- Сургут – 160, Нижневартовск – 48, Когалым – 18, Нефтеюганск – 10, Ханты-Мансийск – 8, Нягань – 7, Мегион – 6, Нижневартовский район – 5, Сургутский район – 5, Октябрьский район – 4, Ханты-Мансийский район – 2, Лангепас – 2, Урай – 1, Пыть-Ях – 1, Покачи – 1, Кондинский район – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 8958.
По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 59, с симптомами ОРВИ - 177, в бессимптомной форме заболевания – 43. По месту инфицирования: контактные установлены - 107, в 172 случаях контакт уточняется.
Добавим, что из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе 43 человек – на ИВЛ, 71 – в реанимации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 30 июня 2020 года составило почти 9 тысяч человек
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 30 июня 2020 года (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Югре 2020: последние новости»