2020-06-30T12:14:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Рекордный прирост в Сургуте заболевших коронавирусом – 160 пациентов за сутки

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
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Рекордный прирост в Сургуте заболевших коронавирусом – 160 пациентов за суткиРекордный прирост в Сургуте заболевших коронавирусом – 160 пациентов за суткиФото: pixabay.com
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В Югре лабораторно подтверждены 279 новых случаев заболевания коронавирусом в 16 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургут – 160, Нижневартовск – 48, Когалым – 18, Нефтеюганск – 10, Ханты-Мансийск – 8, Нягань – 7, Мегион – 6, Нижневартовский район – 5, Сургутский район – 5, Октябрьский район – 4, Ханты-Мансийский район – 2, Лангепас – 2, Урай – 1, Пыть-Ях – 1, Покачи – 1, Кондинский район – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 8958.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 59, с симптомами ОРВИ - 177, в бессимптомной форме заболевания – 43. По месту инфицирования: контактные установлены - 107, в 172 случаях контакт уточняется.

Добавим, что из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе 43 человек – на ИВЛ, 71 – в реанимации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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