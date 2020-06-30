30 Июнь 2020 2020-06-30T12:14:16+03:00

Рекордный прирост в Сургуте заболевших коронавирусом – 160 пациентов за сутки Фото: pixabay.com

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции

Изменить размер текста: A A

В Югре лабораторно подтверждены 279 новых случаев заболевания коронавирусом в 16 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургут – 160, Нижневартовск – 48, Когалым – 18, Нефтеюганск – 10, Ханты-Мансийск – 8, Нягань – 7, Мегион – 6, Нижневартовский район – 5, Сургутский район – 5, Октябрьский район – 4, Ханты-Мансийский район – 2, Лангепас – 2, Урай – 1, Пыть-Ях – 1, Покачи – 1, Кондинский район – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 8958.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 59, с симптомами ОРВИ - 177, в бессимптомной форме заболевания – 43. По месту инфицирования: контактные установлены - 107, в 172 случаях контакт уточняется.

Добавим, что из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе 43 человек – на ИВЛ, 71 – в реанимации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 30 июня 2020 года составило почти 9 тысяч человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 30 июня 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU