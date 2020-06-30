18-летняя сургутянка выиграла квартиру в викторине по Конституции РФ
Викторина по Конституции РФ в ХМАО продолжается полным ходом. Сегодня, 30 июня, 18-летняя сургутянка Екатерина Лапутько выиграла квартиру. Победительница до сих пор не верит невероятному выигрышу.
- Я сначала подумала, что в сообщении просто информация о возможном подарке. Но решила проверить на портале «Открытый регион – Югра». Всё точно – мой номер выиграл квартиру. Я до сих пор не верю своей удаче! Свои 18 лет я благодаря такому подарку запомню на всю жизнь!, - поделилась Екатерина Лапутько.
Напомним, это уже четвертая квартира, которая достается участникам викторины «Моя Конституция». Также победители получили пяти автомобилей и тысячи других полезных подарков.
Добавим, что зарегистрироваться и ответить на вопросы о Конституции России, а также истории Югры можно по ссылке.
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Среди основных призов - квартира и автомобиль (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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