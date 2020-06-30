30 Июнь 2020 2020-06-30T10:32:55+03:00

Глава сельского поселения в Югре незаконно приватизировал пять служебных квартир Фото: pixabay.com

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Правоохранители Югры утвердили обвинение по уголовному делу в отношении бывшего главы муниципального образования. Мужчину обвиняют по статье «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия».

По данным следствия, с марта по июль 2017 года глава сельского поселения Сибирский в Ханты-Мансийском районе заключил с жителями поселения договоры приватизации пяти служебных квартир. На то отсутствовали правовые основания, квартиры находились в муниципальной собственности.

- В итоге муниципалитету был причинен ущерб в результате незаконного отчуждения жилья на общую сумму более 13 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отмечается, что неправомерная приватизация указанных квартир была обжалована в суде. Суд постановил вернуть их в муниципальную собственность.

К настоящему моменту материалы дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU