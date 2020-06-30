30 Июнь 2020 2020-06-30T09:38:41+03:00

Выплаты по 10 тысяч рублей получат более 300 тысяч детей из югорских семей Фото: pixabay.com

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Единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей на каждого ребёнка от 0 до 16 лет начнутся 1 июля в Югре. Об этом напомнили в пресс-службе региональной думы.

Напомним, о дополнительной мере господдержки Президент РФ объявил в своем обращении к россиянам 23 июня.

- Выплата назначается сверх тех мер, которые установлены ранее – ежемесячных выплат на детей до 3 лет и единовременной выплаты на детей с 3 до 16 лет. Важно, что если родители подавали заявление на эти выплаты, больше ничего делать не нужно. Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства, то есть выплата будет предоставлена автоматически, – пояснила парламентарий ХМАО Наталья Западнова.

Она добавила, что родители и опекуны, которые пока не обратились за упомянутыми выплатами, могут подать заявление до 1 октября на портале «Госуслуг».

- Это пособие, как и другие выплаты на детей, введенные из-за пандемии, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер поддержки, - подчеркнула Наталья Западнова.

Добавим, что начиная с апреля, в регионе все семьи, имеющие детей в возрасте от 0 до 16 лет, получают выплаты в зависимости от возраста ребёнка. Таким образом, общая сумма федеральных выплат на 29 июня составила 3 млрд. 845 млн. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU