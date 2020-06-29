2020-06-29T15:34:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Сургут и Нижневартовск в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки

Медики делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
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Сургут и Нижневартовск в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за суткиСургут и Нижневартовск в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за суткиФото: pixabay.com
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В Югре лабораторно подтверждены 277 новых случаев заболевания коронавирусом в 18 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургут – 100, Нижневартовск – 47, Ханты-Мансийск – 23, Когалым – 23, Мегион – 22, Нефтеюганск – 14, Ханты-Мансийский район – 8, Нягань – 7, Югорск – 7, Сургутский район – 7, Советский район – 4, Покачи – 3, Нижневартовский район – 3, Радужный – 2, Пыть-Ях – 2, Белоярский район – 2, Нефтеюганский район – 2, Октябрьский район – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 8679.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 75, с симптомами ОРВИ - 158, в бессимптомной форме заболевания – 44. По месту инфицирования: контактные установлены - 135, в 142 случаях контакт уточняется.

Добавим, что из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе 45 человек – на ИВЛ, 64 – в реанимации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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