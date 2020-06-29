Дорожные работы успешно завершили на четырех улицах Сургута

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:03:47+03:00

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В Сургуте на минувшей неделе велись работы на улицах: Семена Билецкого, Лермонтова, Маяковского, 30 лет Победы. Активно велась установка бордюров, ремонтировали коммуникации и тротуары, проводили укладку асфальта.

В нескольких случаях члены рабочей группы проверяющих нашли незначительные нарушения ремонтных работ.

Часть замечаний касалась, например, улицы Семена Билецкого на пяти выездах:

- На отдельных ремонтируемых участках после обработки основания битумной эмульсией присутствовали следы грязи, песка, мелкого щебня, не соблюден временной интервал между обработкой поверхности битумной эмульсией и устройством нижнего слоя дорожного покрытия, отсутствовало ограждение мест производства работ, не обеспечена безопасность участников дорожного движения, - сообщили в пресс-службе сургутской администрации.

Кроме того, на улице Лермонтова у первого выезда отсутствовало ограждение мест производства работ.

Также несколько недочётов нашли на улице Маяковского у второго выезда, на улице 30 лет Победы у третьего выезда, а также на улице Университетской участки в районе дома 19 и перекресток с улицей Захарова.

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ИСТОЧНИК KP.RU