Арт-резиденцию построят в Ханты-Мансийске

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:04:05+03:00

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Центром развития креативных индустрий – арт-резиденцией, станет строящийся в микрорайоне «Иртыш -2» Ханты-Мансийска образовательно-молодежный центр с блоком питания.

Сейчас в резиденции производится устройство полов, инженерных сетей и электроснабжения. В ближайшее время начнется монтаж фасадов и работы по противопожарному покрытию всех конструкций. Центр сможет вместить в себя до 700 человек. Готовность объекта - 52%.

Уточним, что на сегодняшний день в Ханты-Мансийске 350 субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере креативных индустрий: дизайна, искусства, моды, кино, музыки, медиа, архитектуры, производства изделий из дерева, кожи, меха и других видов материалов.

Ранее глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин выступил с инициативой расширить значение термина «креативная индустрия». Он предложил включить в него еще и научно-исследовательскую деятельность.

Напомним, губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала одной из стратегических задач региона – развитие в Югре креативных индустрий. Также по поручению главы Югры, до 2 июля разработают проект закона о развитии креативных индустрий в автономном округе.

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ИСТОЧНИК KP.RU