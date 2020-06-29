2020-06-29T11:04:05+03:00
Общество

Арт-резиденцию построят в Ханты-Мансийске

Объект готов на 52%
Руслан Савинов
Поделиться:
Арт-резиденцию построят в Ханты-Мансийске. Фото администрации города.Арт-резиденцию построят в Ханты-Мансийске. Фото администрации города.
Изменить размер текста:

Центром развития креативных индустрий – арт-резиденцией, станет строящийся в микрорайоне «Иртыш -2» Ханты-Мансийска образовательно-молодежный центр с блоком питания.

Сейчас в резиденции производится устройство полов, инженерных сетей и электроснабжения. В ближайшее время начнется монтаж фасадов и работы по противопожарному покрытию всех конструкций. Центр сможет вместить в себя до 700 человек. Готовность объекта - 52%.

Уточним, что на сегодняшний день в Ханты-Мансийске 350 субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере креативных индустрий: дизайна, искусства, моды, кино, музыки, медиа, архитектуры, производства изделий из дерева, кожи, меха и других видов материалов.

Ранее глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин выступил с инициативой расширить значение термина «креативная индустрия». Он предложил включить в него еще и научно-исследовательскую деятельность.

Напомним, губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала одной из стратегических задач региона – развитие в Югре креативных индустрий. Также по поручению главы Югры, до 2 июля разработают проект закона о развитии креативных индустрий в автономном округе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Югре займутся развитием креативных индустрий

Творческие инициативы молодых людей получат дополнительную поддержку (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сургут и Нижневартовск в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
Заместителя заведующего детсада в Сургуте подозревают во взяточничестве
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 29 июня 2020 года составило 8679 человек
Гроза и порывистый ветер придут в Югру 30 июня
Госавтоинспекторы Югры выявили 144 пьяных водителя
В Сургутском районе в 2020 году планируют переселить 626 семей
Югорский водитель заплатил компенсацию за перелом кости лица ребенка
Дорожные работы успешно завершили на четырех улицах Сургута
Житель Нягани украл с витрины ТРЦ сумку
Югорский предприниматель загрязнил маслом участок в Пыть-Яхе
Арт-резиденцию построят в Ханты-Мансийске
В Югре уменьшилось количество человек, состоящих на учете у наркологов
Вартовчанка сбила трехлетнего ребенка на парковке у ТЦ и скрылась с места аварии
Полсотни пожаров ликвидировали югорские пожарные за неделю
Дополнительные дежурные группы откроют в Мегионе
Еще более 400 подарков ждут сургутян, которые верно ответят на вопросы викторины о Конституции
Московские врачи посетили югорский госпиталь «Юган»
Почти 260 миллиардов рублей поступило в региональный бюджет Югры в 2019 году
Погода в Югре 29 июня: кратковременный дождь и гроза
Сургут и Когалым в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 28 июня 2020 года составило 8402 человека
Третий автомобиль в викторине по конституции выиграла жительница Междуреченского
Погода в Югре 28 июня: дожди и гроза
Представитель Минздрава РФ Вадим Тестов: уровень заболеваемости высок, поскольку широк охват тестируемых на коронавирус
Коронавирус в Югре 2020, последние новости на 27 июня 2020 года: у 83 заразившихся заболевание протекает с осложнением
Мост через Обь возле Сургута перекроют в июле-августе
Госпиталь Нижневартовской детской больницы входит в десятку лучших в России, считают московские доктора