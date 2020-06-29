29 Июнь 2020 2020-06-29T10:38:33+03:00

В Югре уменьшилось количество человек, состоящих на учете у наркологов. Фото - pixabay.com.

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В Югре снизилась численность человек, состоящих на учете в наркологических службах с обязанностью пройти реабилитацию. Об этом на заседании окружной антинаркотической комиссии сообщила губернатор округа Наталья Комарова.

– Эти результаты свидетельствуют об эффективности межведомственного взаимодействия системы здравоохранения, органов внутренних дел, уголовно-исполнительных органов в отношении данной категории граждан. Сконцентрировав все усилия указанных структур, удается контролировать ситуацию и оказывать содействие нуждающимся гражданам, – заявила глава округа.

Наталья Комарова указала на необходимость продолжения деятельности в этом направлении. Она поручила сконцентрировать ресурсы, подключать к работе граждан, общественные объединения и организации, народных дружинников, представителей традиционных религиозных конфессий, некоммерческих организаций.

Кроме того, губернатор отметила необходимость предусмотреть ужесточение ответственности за уклонение от прохождения диагностики наркологической зависимости. Она оценила работу межведомственной группы как удовлетворительную. Но при этом был отмечен ряд факторов, на которых членам таких комиссий предстоит сконцентрировать особое внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU