2020-06-29T07:41:47+03:00
Общество

Еще более 400 подарков ждут сургутян, которые верно ответят на вопросы викторины о Конституции

Среди основных призов - квартира и автомобиль
Руслан Савинов
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Сургутянка выиграла квартиру в викторине о КонституцииСургутянка выиграла квартиру в викторине о Конституции
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Более 400 подарков ждут победителей викторины «Моя Конституция».

- До сих пор не разыграны квартира в поселке Дорожный, а также автомобиль Лада Гранта. Также можно стать обладателем бытовой техники, сертификатов на услуги стоматологии, салонов красоты и фитнес-клубов, - сообщают организаторы викторины.

Итак, чтобы принять участие в викторине, необходимо до 1 июля ответить на пять вопросов о Конституции России и заполнить информацию о себе на портале «Открытый регион – Югра» по ссылке.

Затем приходит СМС с уникальным номером. Его нужно показать волонтеру на избирательном участке, а уже после получить СМС с полной информацией о выигранном подарке.

Добавим, забрать свой приз можно будет с 6 по 18 июля в Интеллектуальном клубе Сургута по адресу: проспект Ленина, 35.

Напомним, ранее в викторине выиграли третий автомобиль, это была жительница Междуреченского.

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Слова победительницы: «Я и не думала, что бывают такие большие подарки» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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