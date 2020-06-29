29 Июнь 2020 2020-06-29T05:02:37+03:00

Погода в Югре 29 июня: кратковременный дождь и гроза Фото: pixabay.com

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Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 29 июня, ожидается переменная облачность с прояснениями. В большинстве районов кратковременный дождь, гроза, по западным районам преимущественно без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с, при грозе порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14 градусов, днем +13, +18 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают кратковременный дождь. Ветер переменный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +14, +16 градусов.

В Сургуте наступит дождливый день. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +12 +15 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +14, +17 градусов.

На Руси этот день называли «Тихон Тихий». По погоде отмечали: крестьяне верили, что если нагие девственницы ночью на Тихона обегут гурьбой грядки, это поможет получить хороший урожай.

ИСТОЧНИК KP.RU