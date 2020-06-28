Третий автомобиль в викторине по конституции выиграла жительница Междуреченского
Удача улыбнулась в викторине «#МояКонституция» Ольге Боярских. Она решила принять участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ прямо из дома. Известно, что к ней пришли представители участковой комиссии, а также волонтер викторины.
Югорчанка сообщила волонтеру код, а затем получила смс с информацией о подарке:
- Это необыкновенно! Не верю! Так просто оказалось получить дорогой подарок! Пять вопросов, пять ответов – и машина твоя! Супер! Спасибо организаторам! Это просто вау!» – делится эмоциями Ольга Боярских.
Добавим, что тысячи югорчан стали победителями викторины «Моя Конституция». Ранее были оглашены имена обладателей двух квартир и трех автомобилей. Викторина доступна по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU