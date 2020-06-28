2020-06-28T08:42:08+03:00
Общество

Погода в Югре 28 июня: дожди и гроза

Температура днем поднимется до +19 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 28 июня: дожди и грозаПогода в Югре 28 июня: дожди и грозаФото: pixabay.com
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Ханты-Мансийском автономном округе в воскресенье, 28 июня, ожидается переменная облачность с прояснениями. В большинстве районов дожди различной интенсивности, по востоку сильные, гроза. Ветер северный 5 - 10 м/с, при грозе порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью +5, +10 градусов, днем +14, +19 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северный 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +15, +17 градусов.

В Сургуте наступит дождливый день. Ветер северный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +12 +14 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день, дождь с грозой. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +18, +20 градусов.

На Руси этот день называли «День Фита». По погоде отмечали: зато на Вита особенно рьяно идёт в рост овёс. Поэтому начинали охранять поля от скотины, а скотину — от сочной зелени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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