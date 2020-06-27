2020-06-27T10:03:01+03:00
Общество

Мост через Обь возле Сургута перекроют в июле-августе

Автомобильное движение организуют по графику
Лина Орлова
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Ограничения движения по мосту через Обь начнут действовать через месяц. Фото из паблика "О, Сургут" "ВКонтакте"Ограничения движения по мосту через Обь начнут действовать через месяц. Фото из паблика "О, Сургут" "ВКонтакте"
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Единственный мост через Обь вблизи Сургута закроют для планового осмотра и ремонта. Дорожники обследуют конструкции моста, возможно, а проезжую часть покроют свежим дорожным полотном, если этого потребует нынешнее состояние дороги.

Такие профилактические работы на мосту через Обь проводятся ежегодно. Переправа ведет дорогу от Сургута в Нефтеюганск.

Ежедневно ночью, с 01:00 до 04:00, на мосту будет перекрыто движение для проведения дорожно-транспортных работ. Этот период начнется через месяц, продлится с 27 июля и до 5 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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