Мост через Обь возле Сургута перекроют в июле-августе

27 Июнь 2020 2020-06-27T10:03:01+03:00

Ограничения движения по мосту через Обь начнут действовать через месяц. Фото из паблика "О, Сургут" "ВКонтакте"

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Единственный мост через Обь вблизи Сургута закроют для планового осмотра и ремонта. Дорожники обследуют конструкции моста, возможно, а проезжую часть покроют свежим дорожным полотном, если этого потребует нынешнее состояние дороги.

Такие профилактические работы на мосту через Обь проводятся ежегодно. Переправа ведет дорогу от Сургута в Нефтеюганск.

Ежедневно ночью, с 01:00 до 04:00, на мосту будет перекрыто движение для проведения дорожно-транспортных работ. Этот период начнется через месяц, продлится с 27 июля и до 5 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU