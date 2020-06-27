2020-06-27T05:50:02+03:00
Общество

Погода на 27 июня в Югре: облачно, ветрено, дождливо

На востоке округа будет до +25 градусов
Ирина Ромашкина
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Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются. Фото: pixabay.comОпасные и неблагоприятные явления не прогнозируются. Фото: pixabay.com
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В последнюю субботу июня 2020 года в ХМАО-Югре ожидается облачная погода с пояснениями, местами дожди.

По всему региону пройдут дожди, по северу осадки прольются сильнее, в других районах – меньше, по западным районам синоптики прогнозируют преимущественно без осадков. Будет ветер западных направлений 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха днем прогреется до +13… +18 градусов, по востоку округа до +20… +25 градусов, ночью в регионе будет +5… +10 градусов. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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