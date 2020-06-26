Директор организации в Когалыме задолжал сотруднику 655 тысяч рублей
В Когалыме завершили расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении преступления по статье «Невыплата заработной платы».
- Установлено, что обвиняемый был директором коммерческой организации, осуществлявшей деятельность по обслуживанию трубопроводов:
- Из корысти он допустил невыплату заработной платы за сентябрь – декабрь 2016 года одному из работников на сумму 655 тысяч рублей. Сэкономленные на зарплате работника деньги обвиняемый расходовал на взаиморасчеты с контрагентами и на иные нужды предприятия, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
О преступлении стало известно после обращения потерпевшего с заявлением. Злоумышленник частично возместил ущерб и вернул работнику 130 тысяч рублей.
К настоящему моменту уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. В случае признания обвиняемого виновным ему может грозить суровое наказание: до трех лет лишения свободы.
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Расследование дела продолжается (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU