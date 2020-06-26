2020-06-26T15:57:02+03:00
Общество

Югорским автомобилистам напомнили об опасности вождения в дождь

При появлении лужи нужно максимально снизить скорость транспортного средства
Руслан Савинов
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Югорским автомобилистам напомнили об опасности вождения в дождьЮгорским автомобилистам напомнили об опасности вождения в дождьФото: pixabay.com
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Госавтоинспекторы ХМАО призвали водителей к осторожности при управлении транспортом во время дождя. Уже на протяжении нескольких дней в регионе интенсивные осадки.

- В дождливую погоду водители сталкиваются с таким явлением, как «аквапланирование». Это появление воды в пятне контакта шины с поверхностью дороги. В итоге происходит снижение сцепления колеса с поверхностью дороги и потеря управляемости авто, - сообщают специалисты

Инспекторы напоминают, что при появлении лужи нужно максимально снизить скорость движения автомобиля.

- Лужи всегда нужно проезжать с прямыми передними колёсами, без поворота, - уточнили в пресс-службе ГИБДД по ХМАО.

Добавим, что в дождь, особенно в темное время суток, водителям довольно проблематично разглядеть пешехода на проезжей части. Пешеходам рекомендуют использовать на одежде световозвращающие элементы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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