Югорским автомобилистам напомнили об опасности вождения в дождь
Госавтоинспекторы ХМАО призвали водителей к осторожности при управлении транспортом во время дождя. Уже на протяжении нескольких дней в регионе интенсивные осадки.
- В дождливую погоду водители сталкиваются с таким явлением, как «аквапланирование». Это появление воды в пятне контакта шины с поверхностью дороги. В итоге происходит снижение сцепления колеса с поверхностью дороги и потеря управляемости авто, - сообщают специалисты
Инспекторы напоминают, что при появлении лужи нужно максимально снизить скорость движения автомобиля.
- Лужи всегда нужно проезжать с прямыми передними колёсами, без поворота, - уточнили в пресс-службе ГИБДД по ХМАО.
Добавим, что в дождь, особенно в темное время суток, водителям довольно проблематично разглядеть пешехода на проезжей части. Пешеходам рекомендуют использовать на одежде световозвращающие элементы.
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ИСТОЧНИК KP.RU