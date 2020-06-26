Парламентарии Югры обсудили создание центра финно-угорской литературы

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:38:46+03:00

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В режиме видео-конференц-связи в Югре состоялось заседание рабочей группы по разработке предложений по созданию в Ханты-Мансийском автономном округе Центра финно-угорской литературы.

- В будущем Центр станет организатором ведущих международных литературных фестивалей: финно-угорская литература, представленная в театре, кино, музыке, живописи и других видах искусства. Также будет выступать создателем единой базы полного собрания наследия финно-угорской литературы, - сообщил заместитель председателя думы Югры, председатель ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин

Он добавил, что произведения переведут не только на финно-угорские языки, но и на английский, французский, немецкий и другие. Это сделают для популяризации финно-угорской литературы в мировых масштабах.

Известно, что в планах – создать свой медиацентр для связи с общественными российскими и международными финно-угорскими организациями, СМИ, образовательными учреждениями и другими сообществами.

Кроме того, центр может организовывать еженедельные авторские программы на радио и телевидении: чтение фрагментов из книг, поэзии, встречи в эфире с авторами, финно-угорские сказки и легенды для детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU