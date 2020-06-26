Двое родственников-браконьеров в Югре выловили стерляди на 100 тысяч рублей
В ходе мероприятия «Нерест» страда порядка выявили двоих браконьеров, которые вылавливали рыбу на протоке «Мега» реки Обь.
- Мужчины обнаружили ранним утром. Рядом с их лодкой увидели две пластиковые емкости, обозначающих, как правило, наличие сети. В воде была плавная донная сеть длиной 75 метров, - сообщили в пресс-служба УТ МВД России по УрФО.
Выяснились, что в лодке находились двое мужчин. Один из них 65-летний, второй – его 27-летний сын, проживающие в Мегионе.
- Без разрешающих документов, они вылавливали рыбу сетями в период полного запрета, - уточнили полицейские.
Сотрудники полиции изъяли 25 особей стерляди – рыбы ценных пород, которая находится на грани исчезновения, а также орудия лова – рыболовную капроновую сеть и моторную лодку с подвесным лодочным мотором.
Сумма ущерба водным биоресурсам - более 100 тысяч рублей.
Добавим, что в отношении браконьеров возбудили уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU