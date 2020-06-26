2020-06-26T08:42:12+03:00
Общество

Сургутский район вновь возглавил инвестиционный рейтинг ХМАО

Муниципалитет занимает первое место в регионе несколько лет подряд
Руслан Савинов
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Сургутский район вновь возглавил инвестиционный рейтинг ХМАОСургутский район вновь возглавил инвестиционный рейтинг ХМАОФото: pixabay.com
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Глава ХМАО Наталья Комарова озвучила рейтинг муниципальных образований региона по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции по итогам 2019 года.

Отметим, в рейтинге шесть направлений: «Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций», «Эффективность организационных механизмов, качество информационной поддержки инвесторов», «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства», «Улучшение предпринимательского климата в сфере энергетики», «Развитие конкуренции».

- Лидерами инвестиционного рейтинга муниципальных образований 2019 года стали Сургутский, Нижневартовский, Кондинский и Белоярский районы, города Нижневартовск и Ханты-Мансийск, - заявила глава региона.

Сургутский район несколько лет подряд занимает первое место в рейтинге муниципальных образований Югры по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции. По итогам 2019 года Сургутский район показал еще более лучшие результаты.

- Рецептом успеха, на мой взгляд, является рациональное распределение трудовых ресурсов и планомерность деятельности в сфере улучшения инвестиционного климата. Считаю эту работу уже системной, - сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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