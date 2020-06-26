2020-06-26T08:18:40+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске столкнулись три авто: один человек пострадал

Всего за минувшие сутки случилось две аварии в регионе
Руслан Савинов
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В Ханты-Мансийске столкнулись три авто: один человек пострадал. Фото ГИБДД по ХМАО.В Ханты-Мансийске столкнулись три авто: один человек пострадал. Фото ГИБДД по ХМАО.
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В ХМАО накануне, 25 июня, случилось два ДТП - один человек погиб.

Так, 18-летний житель Ханты-Мансийска пострадал в результате столкновения трех авто: «Лада», «Нисан» и «Ситроен».

- По предварительным данным, водитель «Лады» не выдержал дистанцию и столкнулся с двумя автомобилями. Следует отметить, водительский стаж пострадавшего - менее месяца, - уточнили в пресс-службе ГИБДД по ХМАО.

Также стало известно, что на территории региона сотрудники Госавтоинспекции задержали 15 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, трех – за появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 16 водителей привлечены к ответственности, 25 – за нарушение требований к перевозке детей.

- Обращаем внимание водителей на необходимость неукоснительного соблюдения правил безопасного поведения на дороге: выбора скорости движения в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями, правильной дистанции и бокового интервала, недопущения резких ускорений, торможений и перестроений. При перевозке пассажиров, в том числе детей, не забывайте об обязательном использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств, - напоминают югорчанам автоинспекторы

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ИСТОЧНИК KP.RU

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