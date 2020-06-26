26 Июнь 2020 2020-06-26T05:01:16+03:00

Погода в Югре 26 июня: в большинстве районов кратковременный дождь

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Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 26 июня, ожидается переменная облачность с прояснениями. В большинстве районов кратковременный дождь, по центральным районам сильный, а также гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +5, +10 градусов, днем +10, +15 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +13, +15 градусов.

В Сургуте наступит дождливый день. Ветер юго-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +11 +13 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день. Ветер юго-западный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +14, +17 градусов.

На Руси этот день называли «Акулина Гречишница». По погоде отмечали: тучи мошкары предвещали хорошую погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU