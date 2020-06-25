25 Июнь 2020 2020-06-25T15:30:58+03:00

Июль в Югре будет посвятят профилактике кишечных инфекций Фото: pixabay.com

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Югорские медики отмечают, что летние месяцы – пора активизации острых кишечных инфекций. Подобные болезни являются самыми массовыми среди всех возрастных категорий.

- Эти заболевания представляют собой обширную группу. К ней относятся: дизентерия, брюшной тиф, паратифы А и Б, холера, сальмонеллезы, и ряд вирусных инфекций -ротавирус, норовирус, астровирус, энтеровирус и др., - сообщили специалисты Центра медицинской профилактик ХМАО.

Они уточнили, что источником инфекции является больной человек или носитель возбудителей острых кишечных инфекций.

- Факторами передачи могут являться: пища, вода, предметы обихода, игрушки. В передаче некоторых инфекций имеют значение насекомые, такие как мухи и тараканы. Заражению также способствуют антисанитарные условия жизни и несоблюдение личной гигиены, - уточнили медики.

Эксперты напоминают элементарные меры профилактики: чаще мыть руки, особенно после посещения улицы и уборных комнат, тщательно промывать проточной водой овощи и фрукты, при купании в открытых водоёмах стараться не заглатывать воду.

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ИСТОЧНИК KP.RU