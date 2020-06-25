Полсотни работников стройкомпании смогли добиться выплаты удержанной зарплаты в Югре
Благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены трудовые права работников строительной компании в Мегионе
- Прокуратура Мегиона проверила соблюдение трудового законодательства по вопросу своевременной выплаты заработной платы работникам «МонтажЭнергоСервис», - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Установлено, что организация несвоевременно выплатила 49 работникам заработную плату за декабрь-январь 2020 года.
Для устранения выявленных нарушений прокуратура Мегиона в адрес гендиректора общества внесла представление. От должностного лица потребовали выплатить компенсацию работникам за задержку выплаты заработной платы.
В итоге всем работникам «МонтажЭнергоСервис» произвели перерасчет заработной платы и выплатили соответствующие компенсации. Кроме того, должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
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Расследование дела продолжается (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU