2020-06-25T14:48:44+03:00
Общество

Полсотни работников стройкомпании смогли добиться выплаты удержанной зарплаты в Югре

Не обошлось без вмешательства прокуратуры
Руслан Савинов
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Полсотни работников стройкомпании смогли добиться выплаты удержанной зарплаты в ЮгреПолсотни работников стройкомпании смогли добиться выплаты удержанной зарплаты в ЮгреФото: pixabay.com
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Благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены трудовые права работников строительной компании в Мегионе

- Прокуратура Мегиона проверила соблюдение трудового законодательства по вопросу своевременной выплаты заработной платы работникам «МонтажЭнергоСервис», - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что организация несвоевременно выплатила 49 работникам заработную плату за декабрь-январь 2020 года.

Для устранения выявленных нарушений прокуратура Мегиона в адрес гендиректора общества внесла представление. От должностного лица потребовали выплатить компенсацию работникам за задержку выплаты заработной платы.

В итоге всем работникам «МонтажЭнергоСервис» произвели перерасчет заработной платы и выплатили соответствующие компенсации. Кроме того, должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Полсотни работников стройкомпании смогли добиться выплаты удержанной зарплаты в Югре
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