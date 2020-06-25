Работу торгового киоска в Сургуте приостановили из-за мигрантки
Судебные приставы Сургута по решению суда приостановили деятельность ИП за нарушение миграционного законодательства.
- В качестве продавца предприниматель незаконно привлек к трудовой деятельности гражданку Узбекистана. Женщина не имела разрешающей документации на осуществление трудовой деятельности на территории России, - пояснили в пресс-службе УФССП России по ХМАО.
Суд признал предпринимателя виновным по статье «Нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах» Коммерсанту назначили наказание в виде приостановления деятельности павильона на 14 дней.
Добавим, что судебный пристав – исполнитель уже опечатал двери магазина. Предпринимателя предупредили об ответственности в случае несанкционированного возобновления работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU