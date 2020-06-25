2020-06-25T13:56:24+03:00
Общество

Восемь проблемных мест заблаговременно нашли в теплосетях Нижневартовска

В двух случаях неполадки уже устранили
Руслан Савинов
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Восемь проблемных мест заблаговременно нашли в теплосетях НижневартовскаВосемь проблемных мест заблаговременно нашли в теплосетях НижневартовскаФото: pixabay.com
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Коммунальщики Нижневартовска продолжают мероприятия по подготовке города к предстоящей зиме. К настоящему моменту второй этап гидравлических испытаний подходит к концу.

- С середины июня без горячей воды остались жители 181 многоквартирного дома, - привели статданные в пресс-службе городской администрации.

В упомянутых домах отключали ГВС для проверки теплосетей, подключенных к котельной №5.

- Специалисты выявляли слабые места, чтобы оперативно устранить изъяны и обеспечить бесперебойную подачу тепла осенью, зимой и даже следующей весной, - рассказали коммунальщики.

Известно, что во время испытаний было выявлено восемь порывов: два из них уже устранили. В остальных продолжается работа.

- Подачу горячей воды частично уже возобновили. Теплый душ уже могут принять жители 148 домов, которые попали во вторую волну гидравлических испытаний. Остальным придется дождаться завершения ремонта, - подвели итог в департаменте ЖКХ администрации Нижневартовска.

Напомним, на портале «Наш Нижневартовск» в рубрике «Благоустройство» можно посмотреть карту отключения горячей воды, а также сроки проведения работ.

Последний этап гидравлических испытаний начнется 13 июля на в котельной №3А.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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