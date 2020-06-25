Восемь проблемных мест заблаговременно нашли в теплосетях Нижневартовска
Коммунальщики Нижневартовска продолжают мероприятия по подготовке города к предстоящей зиме. К настоящему моменту второй этап гидравлических испытаний подходит к концу.
- С середины июня без горячей воды остались жители 181 многоквартирного дома, - привели статданные в пресс-службе городской администрации.
В упомянутых домах отключали ГВС для проверки теплосетей, подключенных к котельной №5.
- Специалисты выявляли слабые места, чтобы оперативно устранить изъяны и обеспечить бесперебойную подачу тепла осенью, зимой и даже следующей весной, - рассказали коммунальщики.
Известно, что во время испытаний было выявлено восемь порывов: два из них уже устранили. В остальных продолжается работа.
- Подачу горячей воды частично уже возобновили. Теплый душ уже могут принять жители 148 домов, которые попали во вторую волну гидравлических испытаний. Остальным придется дождаться завершения ремонта, - подвели итог в департаменте ЖКХ администрации Нижневартовска.
Напомним, на портале «Наш Нижневартовск» в рубрике «Благоустройство» можно посмотреть карту отключения горячей воды, а также сроки проведения работ.
Последний этап гидравлических испытаний начнется 13 июля на в котельной №3А.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Улицу Ленина в Нижневартовске перекроют
Часть автобусных маршрутов изменится (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU